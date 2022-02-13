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Канада перебросит своих военных с Украины в другое место в Европе

Минобороны Канады заявило о начале передислокации части военных с Украины в Европу

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Игорь Маслов/РИА Новости

Минобороны Канады заявило, что начало перебрасывать своих военных военных из Украины в другую точку в Европе, передает РИА «Новости».

«В результате сложившейся сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации части Объединенной оперативной группы — Украина (JTF-U) в другое место в Европе», — сообщили в министерстве.

В заявлении военного ведомства отмечается, что временное перемещение военных не говорит о завершении канадской миссии, но нацелено на то, чтобы «переориентировать усилия» и поддерживать безопасность канадских военных.

Ранее в канадском Минобороны рассказали, что 4 февраля направили на Украину военно-транспортный самолет C-177 Globemaster с очередной партией нелетального вооружения.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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