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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Великобритания отправила истребители в Румынию из-за ситуации на Украине

Глава МО Британии заявил об отправке истребителей Typhoon в Румынию из-за ситуации на Украине

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Vadim Ghirda/AP

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что истребители Typhoon ВВС Великобритании будут направлены для патрулирования воздушного пространства Румынии из-за ситуации на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию The Times.

По его словам, если президент России Владимир Путин намерен вторгнуться на Украину, то произойдут две вещи: увеличение войск НАТО на российских границах и увеличение расходов членов НАТО на оборону.

Уоллес отметил, что подобные последствия возможного вторжения на Украину не будут отвечать стратегическим интересам России.

Ранее Геннсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить военное присутствие на востоке Европы в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины. Столтенберг отметил, что НАТО рассматривает возможность размещения новых боевых групп не только в Румынии, но и в других странах региона Черного моря.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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