Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Гурцкая объяснила, как живет без зрения 15:12
Дипломатический источник назвал дату визита Путина в Турцию 15:11
Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко 15:11
Прокуратура заинтересовалась уроком об ужасах развода в воронежской школе 15:09
Моргенштерн обрадовался, что не набил татуировку с оружием после дела... 15:07
Минпросвещения планирует исправить ситуацию с окладами учителей 15:04
Биолог рассказал о возможном синдроме Кушинга у Заворотнюк 14:59
Ученые рассказали, кому может быть опасен парацетамол 14:58
Мужчина помог крокодилу, шесть лет жившему с колесом на шее 14:56
Королева Дании заразилась коронавирусом 14:56

В США отреагировали на слова Байдена об «угрозе» от РФ

Politico: в ЦРУ раскритиковали Байдена из-за обвинений России во «вторжении»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Larry Downing/Reuters

Несколько представителей американского разведывательного сообщества раскритиковали власти США, в том числе президента Джо Байдена, за новости о вероятных «планах» России на «вторжение» на Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников, включая ЦРУ.

За последнее время американские власти обнародовали ряд сообщений, что Россия якобы намерена «вторгнуться» на Украину.

Тем не менее часть работников Центрального разведывательного управления не согласна с позицией Вашингтона по сложившейся ситуации.

«Меня беспокоит, как это повлияет на доверие к нашей разведке со всеми этими «рассекречиваниями» в долгосрочной перспективе. Если окажется, что эта информация неверна или частично неверна, это подорвет доверие наших партнеров к информации, которую мы им предоставляем», — подчеркнул экс-офицер ведомства.

В Politico считают, что мнение о нагнетении ситуации Соединенными Штатами в отношении РФ, в меньшинстве в разведсообществе.

«Традиционная война всегда сводилась к подавлению воли ваших противников», — добавил бывший сотрудник американской разведки, специализирующийся на России и информационных войнах Гэвин Уайлд.

Россия неоднократно отрицала планы с якобы «вторжением» на территорию Украины.

Ранее американские СМИ рассказали, как надо наказать Россию в случае нападения на Украину.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть