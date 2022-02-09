В США отреагировали на слова Байдена об «угрозе» от РФ

Несколько представителей американского разведывательного сообщества раскритиковали власти США, в том числе президента Джо Байдена, за новости о вероятных «планах» России на «вторжение» на Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников, включая ЦРУ.

За последнее время американские власти обнародовали ряд сообщений, что Россия якобы намерена «вторгнуться» на Украину.

Тем не менее часть работников Центрального разведывательного управления не согласна с позицией Вашингтона по сложившейся ситуации.

«Меня беспокоит, как это повлияет на доверие к нашей разведке со всеми этими «рассекречиваниями» в долгосрочной перспективе. Если окажется, что эта информация неверна или частично неверна, это подорвет доверие наших партнеров к информации, которую мы им предоставляем», — подчеркнул экс-офицер ведомства.

В Politico считают, что мнение о нагнетении ситуации Соединенными Штатами в отношении РФ, в меньшинстве в разведсообществе.

«Традиционная война всегда сводилась к подавлению воли ваших противников», — добавил бывший сотрудник американской разведки, специализирующийся на России и информационных войнах Гэвин Уайлд.

Россия неоднократно отрицала планы с якобы «вторжением» на территорию Украины.

Ранее американские СМИ рассказали, как надо наказать Россию в случае нападения на Украину.