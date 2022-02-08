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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Эстония передала Украине треть своих ПТРК Javelin

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Lucas Jackson/Reuters

Эстония передала Украине «треть своих» американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает «Интерфакс».

Парламентарий поблагодарил председателя Рийгикогу (Госсобрания) Эстонии Юри Ратаса за предоставление оружия.

«Война на Донбассе продолжается уже восемь лет, это должно быть прекращено немедленно... Сегодня мы обещаем Украине: мы не оставим вас одних», — сказал эстонский политик.

Кроме того, Таллин передал Киеву мобильный полевой госпиталь Role 2, предназначенный для быстрого развертывания и использования в полевых условиях, позволяет предоставить медпомощь на уровне бригады.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на период с 10 по 20 февраля запланировано провести на полигонах страны учения с применением ударных беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin.

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