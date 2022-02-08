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В МИД РФ оценили идею размещения миротворцев ООН на границе с Украиной

МИД: ввод миротворцев на границу России и Украины не обсуждается

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Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины как мера деэскалации не обсуждается, сообщает РИА «Новости».

«Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР <...> «Обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится», — пояснил Ильичев.

По его словам, вопрос о вводе миротворцев на границу России и Украины закрыт окончательно и не подлежит дальнейшему обсуждению.

Ранее в самопровозглашенных ЛНР и ДНР рассказали о последствиях в случае наступательной операции ВСУ.

Как отметил представитель Народной милиции ДНР, разведка республики продолжает фиксировать активные действия Киева по подготовке к наступательным действиям. В частности, наблюдается усиление интенсивности полетов на линии соприкосновения.

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