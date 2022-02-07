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В США заявили о подготовке к возможному наплыву беженцев с Украины

Замминистра финансов США Адейемо рассказал о возможном наплыве украинских беженцев

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил телекомпании CBS, что власти США предпринимают шаги для подготовки к кризису, который может случится из-за возможного наплыва беженцев с Украины в другие страны.

По словам Адейемо, Штаты очень тесно сотрудничают со своими с европейскими союзниками, чтобы гарантировать подготовку к потенциальному кризису с беженцами.

«Но ключевой выбор за президентом [России Владимиром] Путиным. Он может выбрать путь дипломатии с США и НАТО или же принять последствия вторжения, которые будут включать серьезные экономические последствия [для РФ]», — заключил замминистра финансов США. Адейемо также рассказал о тесном сотрудничестве с властями ФРГ для создания пакета санкций на тот случай, если «Россия предпримет эти действия».

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность эскалации вокруг страны может быть оценена как низкая. Он добавил, что украинские спецслужбы внимательно следят за совместными военными учениями РФ и Белоруссии. Министр также подчеркнул, что на Украине обладают всей полнотой информации, а для исключения «любых провокаций» ведется скоординированная работа.

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