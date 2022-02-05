Канада направила на Украину самолет с военной помощью

В минобороны Канады рассказали, что 4 февраля направили на Украину военно-транспортный самолет C-177 Globemaster с очередной партией нелетального вооружения. Об этом сообщает ТАСС.
Содержание груза не уточняется.
В ведомстве рассказали, что решение связано с недавним заявлением властей Канады о продолжающейся поддержке Киева на фоне ситуации на границе Украины и РФ, а также с расширением канадской тренировочной миссии.
«Данное пожертвование поможет силам безопасности Украины в дальнейшем защититься от угроз со стороны России и наращивания ею военного присутствия», — заявили в канадском минобороны.
Накануне на Украину прибыл самолет США с 85 тоннами боеприпасов — «седьмая птичка». США значительно усилили военную поддержку Украины на фоне опасений по «вторжению» России из-за предполагаемого усиления российских сил у границ соседнего государства.
Также стало известно, что Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины.