Новые бомбардировщики Ту-160М передадут Минобороны для испытаний до конца года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М передадут Минобороны для испытаний до конца года. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Изначально контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину в министерство обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение», — сказал он.

Ранее построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет.

Ту-160М – глубокая модернизация стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Эта уникальная боевая машина была создана в 1970-е годы и по сей день не имеет себе равных в мире. Это самый тяжелый боевой самолет, а кроме того – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Ту-160 также является лидером по скорости среди бомбардировщиков. За грациозность и изящество линий российские летчики назвали Ту-160 «Белым лебедем».