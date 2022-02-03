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В Польше назвали срок прибытия дополнительных сил армии США

МИД Польши: прибытие дополнительных сил США в страну ожидается в течение нескольких недель

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Global Look Press

Прибытие дополнительных сил США в Польшу ожидается в течение нескольких недель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача.

«Решение о размещении новых американских подразделений – это хорошее решение, которое мы в Варшаве встречаем с удовлетворением. Мы стремились к размещению дополнительных американских войск в регионе», — сказал дипломат.

Пшидач также отметил, что в Польше готова инфраструктура для дополнительных сил США. Отмечается, что в сейчас в стране находится около 5,5 тыс. американских солдат.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время отправят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. По его словам, силы направляются в регион «не навсегда» и принятое решение является «реакцией на текущую ситуацию». Кирби подчеркнул, что отправка сил необходима для того, чтобы оказать поддержу союзникам в Европе.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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