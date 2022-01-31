Президент Эстонии призвал усилить восточное крыло НАТО

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что НАТО должно усилить присутствие в Восточной Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию эстонского лидера.

Заявление Кариса прозвучало на встрече с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, посвященной безопасности в Европе, наращиванию российской военной группировки вблизи украинской границы и учениям Организации Договора о коллективной безопасности в Белоруссии.

«Напряженная ситуация с безопасностью в Европе требует усиления сдерживания восточного крыла НАТО. Это также означает увеличение присутствия союзников в балтийско-польском регионе», — сказал Карис.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного морей.