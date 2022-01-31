Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Спартак» объявил о подписании футболиста сборной Люксембурга 22:46
Бывший главком НАТО заявил о заинтересованности Франции в украинском кризисе 22:44
Байден назвал свой разговор с Зеленским продуктивным 22:43
Байден выбрал кандидата на пост посла США на Украине 22:31
В Еврокомиссии заявили о несоответствии «Северного потока — 2»... 22:21
Белый дом подтвердил, что США готовят санкции против российских элит 22:10
Газизов: «Спартак» не ожидал, что я крепким окажусь, думали, что по шапке... 21:58
Российский постпред при ООН покинул заседание Совбеза, посвященное украинскому... 21:54
Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности и Украину 21:50
Лондон готов заморозить активы российских компаний в Британии 21:48

Президент Эстонии призвал усилить восточное крыло НАТО

Президент Эстонии Карис потребовал усилить восточное крыло НАТО из-за украинского кризиса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что НАТО должно усилить присутствие в Восточной Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию эстонского лидера.

Заявление Кариса прозвучало на встрече с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, посвященной безопасности в Европе, наращиванию российской военной группировки вблизи украинской границы и учениям Организации Договора о коллективной безопасности в Белоруссии.

«Напряженная ситуация с безопасностью в Европе требует усиления сдерживания восточного крыла НАТО. Это также означает увеличение присутствия союзников в балтийско-польском регионе», — сказал Карис.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного морей.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть