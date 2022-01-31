Канада отправит военнослужащих на Украину

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада в ближайшее время направит на Украину 60 своих военнослужащих в рамках расширения операции Unifier («Объединитель»). Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время на Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии (Unifier). Есть возможность увеличить численность контингента до 400 человек», — заявила Ананд.

В публикации отмечается, что ВС Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.

Ранее министр обороны Канады заявила о передислокации канадских войск, находящихся на Украине, на запад от реки Днепр.

«Наши вооруженные силы переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», — заявила Ананд.

Она подчеркнула, что не может наверняка уточнить, из-за чего и когда было принято решение о передислокации войск.