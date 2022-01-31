В ЛНР заявили, что ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения

С 2015 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается обучением специалистов по организации партизанского движения для Украины. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, небольшими партиями, стараясь не светить имен украинских стажеров, ЦРУ организует обучение украинцев на американских военных базах, после прохождения которого возвращает их на Украину с новыми навыками. Как пояснил глава ЛНР, подобные специалисты приобретают «навыки организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия».

Он также указал, что под видом инструкторов на Украину приезжают и откровенные наемники.

«Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины», — сказал Пасечник.

Он добавил, что Яворовский полигон во Львовской области хоть и числится украинским, однако он, и не только он один, давно передан в управление иностранных инструкторов, которые осуществляют там подготовку бойцов и младшего командирского состава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что в Донбасс прибыли снайперы вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли подготовку у британских инструкторов.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.