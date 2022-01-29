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В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы полосы

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РИА Новости

Истребитель МиГ-31 в Новгородской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента на полосе никто не пострадал.

«29 января Новгородской области во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности самолет МиГ-31, выкатился за пределы ВПП», — уточнили в Минобороны.

В связи со случившимся на место прибыла комиссия Воздушно-космических сил. Также установлено, что при выкатывании истребителя не произошло разрушений на земле. Вероятная причина инцидента пока не называется.

Вскоре, когда следственные действия закончат, МиГ-31 вернут для выполнения полетов российскими военными.

Ранее стало известно, что в России модернизируют истребители МиГ-31.

Также государственная корпорация «Ростех» сообщила, что специалисты проводят опытно-конструкторские работы по созданию нового истребителя-перехватчика МиГ-41.

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