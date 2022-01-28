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В российском регионе военный вертолет совершил жесткую посадку на лед реки

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки в Ульяновской области

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Военный вертолет Ми-8 в пятницу, 28 января, совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По информации министерства, инцидент произошел, когда воздушное судно выполняло плановый полет.

Военное ведомство отмечает, что экипаж не пострадал.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, летательный аппарат приземлился на лед реки.

«Всего на борту находились два человека», — добавил источник.

27 декабря прошлого года вертолет Ми-2 вылетел с аэродрома Ижевска для облета магистрального нефтепровода, у населенного пункта Чайковский воздушное судно совершило жесткую посадку. На борту было два человека, один из них — пилот Дамир Гафуров впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

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