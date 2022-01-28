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В ДНР рассказали об уровне подготовки десантников, перебрасываемых из Киева в Донбасс

ДНР: военных, направляемых Киевом в Донбасс, готовили инструкторы из Британии и США

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Десантно-штурмовую бригаду, которую отправляет Киев в Донбасс, подготавливали инструкторы из Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Подготовку этой бригады проводили инструкторы из Великобритании из состава учебно-тренировочной миссии «Орбитал». Украинских десантников обучали действиям в сильно урбанизированной местности, в условиях городской застройки», — объяснили в ведомстве.

Допускается, что данных десантников задействуют в составе штурмовых групп, чтобы зачистить крупные города донецкого или горловского направлений.

Также представитель Народной милиции обратил внимание, что украинская столица намерена осуществить переброску в Донбасс наиболее боеготовных механизированных и других бригад.

Помимо того, стало известно о подготовке украинских националистов для участия в боевых действиях в Донбассе со стороны Соединенных Штатов.

«Сумское отделение украинской радикальной организации «Национальный корпус» приступило к проведению военных сборов с наемниками под руководством националистов, имеющих опыт участия в боевых действиях в карательной операции Киева в Донбассе летом 2014 года», — уточняется в сообщении представителя ведомства.

Предварительно, в подготовке военных задействовали инструкторов США компаний «Академия» и «Форвард обсервейшен групп».

Ранее в ЛНР и ДНР рассказали, какое оружие они хотят получить от России.

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