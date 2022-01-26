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Российские истребители Су-35 прибыли в Белоруссию на учения

Минобороны Белоруссии показало видео прибытия для учений новейших истребителей Су-35

В Белоруссию прибыл первый из истребителей СУ-35С ВКС РФ, перебазируемых в республику в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая завершится совместными учениями. Видеоролик в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны Белоруссии.

«Многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы», — указано в сообщении.

Военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» состоятся в феврале 2022 года. В декабре минувшего года стороны договорились о маневрах на западе и юге Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, проводя совместные с Москвой учения, Минск, прежде всего, демонстрирует готовность среагировать при любых обстоятельствах.

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