Корабли Черноморского флота вышли в море на учения

Более двадцати кораблей, катеров и судов Черноморского флота (ЧФ) обеспечения вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения масштабных учений в Черном море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, во время перехода экипажи кораблей проведут тренировки по маневрированию, организации связи и ПВО. В маневрах примут участие фрегаты, сторожевики, малые ракетные и противолодочные корабли, ракетные катера, десантные корабли и тральщики.

Отмечается, что серия учений под руководством главнокомандующего ВМФ Николая Евменова проводится в январе-феврале на всех флотах. Всего в маневрах задействуют более 140 кораблей и судов, свыше 60 летательных аппаратов, 1000 единиц техники и 10 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Северный флот приступил к выполнению действий в Баренцевом море и на береговых полигонах. Маневры совершаются в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой, в них примут участие около 1,2 тыс. военнослужащих, 30 кораблей, 140 единиц боевой техники и 20 летательных аппаратов.

24 января двадцать боевых кораблей, катеров и судов Балтийского флота (БФ) вышли на учения в море. Они, объединившись в тактические группы, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов.