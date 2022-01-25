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Украинских военных начали обучать работе с британским вооружением

Британские инструкторы начала обучать украинских военных работе ракетными комплексами NLAW

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Ukrainian Defence Ministry/Reuters

Украинские военнослужащие совместно с британскими инструкторами проходят обучение и подготовку с применением противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые ранее поставила в страну Великобритания. Об этом сообщил ректор Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук на своей странице в Facebook.

По его словам Ткачука, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВСУ будут способны «не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других».

18 января Минобороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.

22 января стало известно, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США на сумму $200 млн. В дипведомстве уточнили, что груз включает в себя «около 200 тыс. фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины». В Госдепе США позднее уточнили, что оборонная помощь Киеву уже превысила $600 млн.

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