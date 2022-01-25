Техника российских морпехов и артиллеристов прибыла в Белоруссию

В Минобороны России заявили, что военная техника артиллеристов российского Восточного военного округа и морпехов Тихоокеанского флота, прибыла в Белоруссию.

Сообщается, что вооружение задействовано в проверке сил реагирования Союзного государства.

«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», — сказано в сообщении военного ведомства.

Также личный состав российских войск совершит марш на штатной технике в заданные районы. Там запланировано проведение инженерного оборудования командных пунктов, полевых лагерей и парков боевых машин.

Ранее стало известно, какие российские войска примут участие в учениях в Белоруссии.

Также сообщалось, что первые подразделения Вооруженных сил России прибыли в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Как рассказали в министерстве, подразделения Восточного военного округа со штатной техникой и вооружением совершили марш своим ходом и железнодорожным транспортом на белорусские полигоны для выполнения учебных задач.

Учения пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.