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Пентагон готов отправить 8,5 тыс. военных для усиления НАТО в Европе

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Al Drago/Reuters

В Пентагоне заявили, что США повышают готовность войск на фоне напряженности вокруг Украины — всего американское оборонное ведомство привело 8,5 тыс. военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу для усиления НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США предпринимают шаги по повышению боеготовности своих войск дома и за рубежом», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, это решение американского лидера Джо Байдена.

В Пентагоне отметили, что решения о переброске в Европу дополнительных войск из США пока не принимались. Кирби пояснил, что отправка сил в Европу будет возможна по запросу НАТО «либо в других ситуациях».

Накануне стало известно, что НАТО расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, — страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение.

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