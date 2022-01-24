В НАТО обдумывают отправку боевых групп в Черное море

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО изучает возможность развертывания боевых групп альянса не только в Прибалтике и Польше, но и в Черноморском регионе, но никакие решения пока не приняты. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге (в черноморских странах НАТО — Румынии, Болгарии и Турция), но решения об этом пока не приняты», — рассказал генсек Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО является оборонительным обществом, которое не несет угрозы для России или другим государствам. При этом альянс будет осуществлять все необходимые действия, чтобы защитить себя и оборонять союзные страны, добавил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не выводит своих офицеров из Киева. По его словам, решение об эвакуации сотрудников НАТО из Украины не принималось. Он подчеркнул, что страны НАТО предпринимают соответствующие шаги на национальном уровне. Столтенберг добавил, что альянс начал усиление своего военного присутствия на восточном фланге