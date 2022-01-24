Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Быков об отсутствии Малкина и Овечкина на ОИ: это их проблема 23:05
Макрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса 23:03
Пентагон готов отправить 8,5 тыс. военных для усиления НАТО в Европе 22:59
Россиянин не смог вызвать врача, совершив 90 звонков в поликлинику 22:55
США считают угрозу санкций против России эффективнее их немедленного применения 22:45
Ученые предупредили о повышенном риске инсульта у молодых женщин 22:45
Тихонов предложил Титову вернуться в футбол 22:44
Белый дом подтвердил планы по усилению восточного фланга НАТО из-за Украины 22:25
Большунов рассказал, как сбежал из больницы ради Олимпиады в 2018 году 22:20
«Не хватает только пинка под зад»: в ЛНР оценили... 22:17

В НАТО обдумывают отправку боевых групп в Черное море

Столтенберг: НАТО изучает вопрос размещения боевых групп в Черноморском регионе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО изучает возможность развертывания боевых групп альянса не только в Прибалтике и Польше, но и в Черноморском регионе, но никакие решения пока не приняты. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге (в черноморских странах НАТО — Румынии, Болгарии и Турция), но решения об этом пока не приняты», — рассказал генсек Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО является оборонительным обществом, которое не несет угрозы для России или другим государствам. При этом альянс будет осуществлять все необходимые действия, чтобы защитить себя и оборонять союзные страны, добавил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не выводит своих офицеров из Киева. По его словам, решение об эвакуации сотрудников НАТО из Украины не принималось. Он подчеркнул, что страны НАТО предпринимают соответствующие шаги на национальном уровне. Столтенберг добавил, что альянс начал усиление своего военного присутствия на восточном фланге

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть