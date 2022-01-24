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В Минобороны Украины заявили о развертывании территориальной обороны

Глава Минобороны Украины Резников: развертывание территориальной обороны страны продолжается

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РИА «Новости»

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что развертывание территориальной обороны на фоне якобы угрозы военной эскалации со стороны РФ продолжается в стране круглосуточно и призвал украинцев обдумать детали своего присоединения к украинскому оборонному ведомству. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам министра, в «усмирении» другой стороны помогает поддержка международного сообщества. Но необходимо понимать, что в итоге Украине предстоит защищать себя своими силами.

«В первую очередь следует реалистично оценивать ситуацию. Развертывание национального сопротивления, в частности, территориальной обороны будет продолжаться круглосуточно», — рассказал Резников.

По его словам, в текущий момент оружие и боеприпасов достаточно, но может оказаться, что сопротивление получит неготовые помещения. Резников добавил, что в министерстве идет работа по упрощению всех процедур и их цифровизацией.

По его словам, минобороны в ближайшее время обещают начать системное информирование граждан, которые хотят служить в силах территориальной обороны или соответствующем резерве.

Ранее стало известно, что на Украине резервистов обучили обращению с пулеметом Дегтярева образца 1927 года.

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