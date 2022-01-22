Spiegel узнал о реакции Минобороны и МИД ФРГ на слова главы ВМС о Крыме

Высказывания главы Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, которые были сделаны на конференции в Индии, привели к недовольству Минобороны и МИД ФРГ. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах.

По данным СМИ, глава Министерства обороны Кристина Ламбрехт «в экстренном порядке» провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил страны Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью. Темой беседы стали недавние высказывания вице-адмирала, уверенного, что Крым не войдет в состав Украины.

Шенбах также отмечал, что Индия и Германия нуждаются в РФ для противостояния КНР.

Предполагается, что в понедельник, 24 января, Шенбах проведет разъяснительную беседу с генинспектором. Не исключается, что высказывания главы ВМС послужат причиной завершения его карьеры.

В свою очередь Шенбах объяснял, что его комментарии касательно Крыма и Украины отражали исключительно личное мнение, а не позицию немецкого Минобороны.

Также Киев потребовал от Берлина опровергнуть заявление командующего ВМС о Крыме.