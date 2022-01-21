Шойгу пригласил министра обороны Британии в Москву

Министр обороны Сергей Шойгу пригласил британского коллегу Бена Уоллеса посетить Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время», — отметили в министерстве.

В публикации отмечено, что Шойгу напомнил о прошедшем в 2013 году визите российской делегации в Лондон, когда «была продемонстрирована возможность конструктивного диалога». Возобновление контактов, по мнению министра, сможет положительно повлиять на снижение напряженности в Европе.

До этого Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон в ходе своего выступления в парламенте Великобритании.

Заявления министров обороны прозвучали на фоне переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Ранее прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

21 января в Женеве прошла встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова.