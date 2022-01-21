Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пилот отказался возобновлять полет после аварийной посадки, так как его смена закончилась 15:34
Лавров прокомментировал документы Госдепа о «дезинформации» России 15:32
Лавров прокомментировал обсуждение размещения оружия в Латинской Америке... 15:32
Ученые назвали факторы риска развития затяжного COVID-19 15:27
В МИД заявили о предварительной реакции на предложения Москвы... 15:25
«Добивались 30 лет»: семья Талькова — о решении арестовать... 15:24
Яна Рудковская уменьшила грудь 15:22
Лавров объяснил требование России о нерасширении НАТО 15:19
Лавров: Россия никогда нигде не угрожала украинскому народу 15:19
Белоруссия потребует компенсации из-за инцидента с самолетом Ryanair 15:14

Шойгу пригласил министра обороны Британии в Москву

Шойгу пригласил минобороны Британии Уоллеса в Москву для обсуждения вопросов безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр обороны Сергей Шойгу пригласил британского коллегу Бена Уоллеса посетить Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время», — отметили в министерстве.

В публикации отмечено, что Шойгу напомнил о прошедшем в 2013 году визите российской делегации в Лондон, когда «была продемонстрирована возможность конструктивного диалога». Возобновление контактов, по мнению министра, сможет положительно повлиять на снижение напряженности в Европе.

До этого Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон в ходе своего выступления в парламенте Великобритании.

Заявления министров обороны прозвучали на фоне переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Ранее прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

21 января в Женеве прошла встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть