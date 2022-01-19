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Все миротворцы ОДКБ покинули Казахстан

В ОДКБ заявили, что операция в Казахстане полностью завершена

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Командующий миротворческой операцией ОДКБ в Казахстане, генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что операция в Казахстане полностью завершена, сообщает «Интерфакс».

«Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории республики Казахстан, завершена», — пояснил Сердюков.

По его словам, операция прошла без эксцессов.

«В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации», — заявил Сердюков.

Ранее в Россию вернулись 40 самолетов с миротворцами сил ОДКБ.

Россия направляла в Казахстан подразделения ВДВ в рамках помощи миротворческих сил ОДКБ правительству страны. В сообщении Минобороны во время переброски говорилось, что миротворцев круглосуточно доставляет воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124. Российские десантники занимались охраной аэропорта Алма-Аты, генконсульства РФ, главного узла связи компании «Казах-телеком», ТЭЦ-3, главного водозабора и насосной станции, а также основных вышек связи.

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