Арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена

В ответ на удары шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) по территории ОАЭ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Удары с воздуха начали наноситься по Сане. В сообщении коалиции отмечается, что удары нацелены на «лидеров террористов» и спровоцированы «военной необходимостью».

Мирных жителей для их безопасности призвали держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов. Сообщается об уничтожении штурмовиками F-15 двух пусковых установок баллистических ракет.

Уже стало известно о четырех жертвах обстрелов и пяти раненых.

Ранее адвокат Хусейна Бушра Халиль рассказал, что бывшие президенты Ливии Муаммар Каддафи и Йемена Али Абдалла Салех выделяли средства на финансирование комитета адвокатов защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, базировавшихся в Аммане.