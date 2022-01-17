Словакия отвергла возможность обучения украинских боевиков при конфликте Украины с Россией

Минобороны Словакии опровергло информацию газеты The New York Times о том, что американские инструкторы будут обучать украинских боевиков на ее территории в случае военного конфликта Украины с Россией. Об этом сообщает братиславская газета Pravda со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства республики Мартину Коваль-Какашчикову.

«О такой возможности, о которой [The New York Times] будто бы сообщил [ее] «засекреченный источник», со стороны Словакии не велась дискуссия с американской администрацией ни на двустороннем, ни на многостороннем уровнях [в НАТО]», — сказала она.

14 января американская газета The New York Times со ссылкой на представителей администрации США сообщила, что Вашингтон в случае эскалации напряженности с Россией намерен заняться подготовкой украинских бойцов на восточном фланге в Польше, Румынии и Словакии.