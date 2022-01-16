Минобороны России: еще 10 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Подмосковье

В Министерстве обороны России заявили, что еще десять самолетов военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли из Казахстана на аэродром «Чкаловский». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Десять самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что из Казахстана вылетают 18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами сил ОДКБ.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ во вторник, 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более десяти дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.