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Стало известно, когда миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана

Генсек ОДКБ Зась: все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о том, что все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ во вторник, 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более десяти дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

Токаев обратился в ОДКБ за помощью, когда Казахстан был охвачен протестами. Акции начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены сжиженного газа с 60 до 120 тенге (примерно 21 рубль).

15 января подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, которые помогали устранить массовые беспорядки в Казахстане, покинули Алма-Ату.

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