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Пентагон не готов назвать виновных в недавних кибератаках на Украине

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Reuters

Пентагон в настоящее время не готов назвать виновных в недавних кибератаках на украинские сайты. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Мы не готовы сейчас сказать, кто их провел. Но еще раз — это часть сценария, который мы видели от России в прошлом», — сказал он.

Кирби добавил, что пока трудно говорить о том, связана ли кибератака с «подготовкой Россией эскалации» на Украине.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что сайты МИД и некоторых других государственных органов временно прекратили работу из-за хакерской атаки. На главной странице министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были слиты в общую сеть, а все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно.

Жителей Украины призвали подготовиться к худшему. В угрозе сообщалось, что это было сделано «за Волынь, за ОУН-УПА (организация запрещена в России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли».

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