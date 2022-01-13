Шойгу доложил Путину о результатах миротворческой миссии ОДКБ

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал главе государства Владимиру Путину, как прошла миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане. Трансляцию встречи ведет телеканал RT.

Глава Минобороны отчитался о выполненных миротворцами задачах. В частности, он отметил, что миротворцы прежде всего взяли под охрану важные объекты инфраструктуры Казахстана, чтобы позволить местным силовикам сосредоточиться на охвативших страну акциях протеста.

Кроме того, Шойгу доложил, что всех миротворцев — помимо России военных также посылали Армения, Белоруссия и Таджикистан — вернут домой российские Воздушно-космические силы.

Сегодня, 13 января, в Алма-Ате состоялась церемония завершения миссии.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что проведенная в Казахстане операция стала первым применением сил организации и показала ее эффективность. Миротворцы стран-участниц получили «бесценный опыт тесного взаимодействия», добавил, он.

Миротворческий контингент был введен по просьбе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, после того, как в стране начались акции протеста.