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Шойгу доложил Путину о результатах миротворческой миссии ОДКБ

Шойгу: миротворцев из Армении, Белоруссии и Таджикистана вывезут из Казахстана ВКС России

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал главе государства Владимиру Путину, как прошла миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане. Трансляцию встречи ведет телеканал RT.

Глава Минобороны отчитался о выполненных миротворцами задачах. В частности, он отметил, что миротворцы прежде всего взяли под охрану важные объекты инфраструктуры Казахстана, чтобы позволить местным силовикам сосредоточиться на охвативших страну акциях протеста.

Кроме того, Шойгу доложил, что всех миротворцев — помимо России военных также посылали Армения, Белоруссия и Таджикистан — вернут домой российские Воздушно-космические силы.

Сегодня, 13 января, в Алма-Ате состоялась церемония завершения миссии.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что проведенная в Казахстане операция стала первым применением сил организации и показала ее эффективность. Миротворцы стран-участниц получили «бесценный опыт тесного взаимодействия», добавил, он.

Миротворческий контингент был введен по просьбе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, после того, как в стране начались акции протеста.

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Протесты в Казахстане
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