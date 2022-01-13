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В ОБСЕ заявили о риске войны в зоне ответственности организации

Председатель ОБСЕ Рау: страны-члены организации столкнулись со множеством вызовов для общей безопасности

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Ronald Zak/AP

Риск войны в зоне ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выше, чем когда-либо ранее. Об это заявил председатель организации Збигнев Рау, его слова передает РИА «Новости».

«Страны-члены сегодня столкнулись с множеством вызовов для нашей общей безопасности. Угроза военных конфликтов, терроризмом, но также и пандемия COVID-19 – все это ведет к росту неуверенности, непредсказуемости, фрагментации и нарастающих опасений в наших обществах» — сказал он, представляя приоритеты польского председательства в организации в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.

Рау также подчеркнул, что сейчас риск войны в зоне ОБСЕ «больший, чем когда-либо ранее».

10 января в Женеве завершился первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности. 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялось первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча продлилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. 13 января пройдут консультации на венской площадке ОБСЕ.

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