Генштаб ВС Украины отчитался об учениях ПВО на границе с Крымом

Генеральный штаб ВС Украины (ВСУ) сообщил в Facebook о проведенных учениях подразделений противовоздушной обороны около границы с Крымом.

«В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Юг» провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ», — отмечено в сообщении.

Данный ЗРК предназначен «для прикрытия сил и средств подразделений» в разных боевых ситуациях и нацелен на беспилотники, самолеты, вертолеты и наземную технику.

Ранее сообщалось, что на территории Украины прошли испытания нового ЗРК, который получил название РК-10. Новую систему вооружения установили на бронеавтомобиль

До этого в ВСУ рассказали о том, что украинская армия провела учения военных-разведчиков недалеко от административной границы с Крымом.