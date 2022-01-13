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Генштаб ВС Украины отчитался об учениях ПВО на границе с Крымом

На Украине подразделения ПВО провели учения около Крыма с использованием ЗРК «Оса-АКМ»

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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Генеральный штаб ВС Украины (ВСУ) сообщил в Facebook о проведенных учениях подразделений противовоздушной обороны около границы с Крымом.

«В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Юг» провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ», — отмечено в сообщении.

Данный ЗРК предназначен «для прикрытия сил и средств подразделений» в разных боевых ситуациях и нацелен на беспилотники, самолеты, вертолеты и наземную технику.

Ранее сообщалось, что на территории Украины прошли испытания нового ЗРК, который получил название РК-10. Новую систему вооружения установили на бронеавтомобиль

До этого в ВСУ рассказали о том, что украинская армия провела учения военных-разведчиков недалеко от административной границы с Крымом.

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