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Минобороны получило оружие, способное защитить юг России от НАТО

«Известия»: Прикарпатско-Берлинская мотострелковая дивизия получила ЗРК «Тор-М2»

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Расположенная в Волгоградской области 20-й гвардейская Прикарпатско-Берлинская мотострелковая дивизия получила зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», которые помогут защитить южные границы России в случае конфликта с НАТО. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Упоминаемая дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, она была создана в 2017 году.

По словам бывшего заместителя министра иностранных дел Россия Сергея Орджоникидзе, сейчас обстановку на южных границах страны вряд ли можно назвать спокойной.

«В Черное море постоянно заходят корабли НАТО, имеющие на своем борту дальнобойные крылатые ракеты. В Румынии установлены американские пусковые установки системы ПРО, которые могут без особых переделок использоваться для пусков ударных ракет», — сказал экс-дипломат.

Ранее сообщалось, что США увеличат военную поддержку Украине в случае вторжения России.

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