Стала известна роль сил ОДКБ в контртеррористической операции в Казахстане

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в своем Telegram-канале заявил, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не принимают участие в контртеррористической операции.

«В самой контртеррористической операции участвуют только казахстанские спецподразделения Арыстан, Арлан, Беркут, а также силы Министерства обороны РК, которые зачищают террористические группы и бандформирования. Поэтому принятое решение о привлечении миротворческого контингента ОДКБ направлено в первую очередь на защиту суверенитета и укрепление целостности Казахстана», — указано в сообщении.

Ранее власти Казахстана заявили, что силы ОДКБ будут задействованы локально.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

В этот же день Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».