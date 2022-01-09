Военные усиленно патрулируют улицы Алма-Аты

Военные начали усиленно патрулировать улицы Алма-Аты, настолько массово это происходит впервые за последние дни. Об этом сообщает корреспондент агентства ТАСС.

В публикации отмечается, что на всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных, у всех них винтовки в руках наизготове. С помощью фонариков они тщательно просматривают обочины.

Корреспондент агентства утверждает, что стрельба в городе почти не слышна с утра и в течение дня. На улицах Алма-Аты появлялись люди, которые подметали дороги, а также были начаты работы по восстановлению витрин магазинов.

К площади Республики, которая была одним из эпицентров беспорядков, по-прежнему нельзя подойти ближе, чем на квартал. У заграждений дежурят теперь и полицейские. Блокпосты сохраняются и по периметру города, но военных на них стало меньше, утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что около 100 человек, принимавших участие в террористических атаках и мародерстве, были задержаны в Алма-Ате за прошедшую ночь.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.