Армия Норвегии столкнулась с нехваткой нижнего белья в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал представитель Организации тылового обеспечения вооруженных сил Ханс Мейзинсет, сообщает NRK.

Прежде предполагалось, что военнослужащие демобилизовались в нижнем белье, однако теперь его необходимо сдавать обратно, чтобы новобранцы его смогли использовать повторно.

В период пандемии норвежские военные столкнулись с задержками поставок. Раньше сдача нижнего белья после увольнения была временной нормой, а теперь она введена на постоянной основе. Проблемы со снабжением солдат коснулись не только нижней обуви. Выяснилось, что солдаты не могут также получить обув слишком больших и слишком маленьких размеров.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в случае войны с Россией Украина потерпит поражение.