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В ОДКБ не исключают увеличения числа миротворцев в Казахстане

Консультант ОДКБ Панарин: численность группировки миротворцев в Казахстане могут увеличить

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Консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) Игорь Панарин не исключил, что число миротворцев организации в Казахстане может быть увеличено. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«В случае необходимости они могут быть», — сказал Панарин в ответ соответствующий вопрос.

В ходе недавних переговоров президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян решили, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение вмешательства извне. По мнению лидеров государств-членов организации, казахстанцы должны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев уточнял, что посланные в страну миротворцы не задействованы в боевых действиях. По его словам, также солдаты не принимают участия в ликвидации боевиков, представляющих опасность.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек. Они будут охранять важные государственные и стратегические объекты, а также оказывать помощь в подержании правопорядка.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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