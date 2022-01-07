Назначен руководитель миротворческими силами ОДКБ в Казахстане

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

«Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт», — добавил он.

По словам Конашенкова, в составе российских миротворческих сил находятся подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

Президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Ранее правоохранительные органы Казахстана также отчитались о задержании более 70 боевиков, совершивших нападения на административные здания, и более 30 мародеров.