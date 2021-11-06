Эстонские военные в Мали по ошибке обстреляли британских солдат

Эстонские военнослужащие, несущие службу на военной базе Гао в Мали, по ошибке открыли огонь по британским солдатам, которые при приближении к базе не выполнили предусмотренные в целях безопасности процедуры, никто не пострадал. Об этом сообщает газета Postimees.

В публикации отмечается, что происшествие случилось, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами.

«Эстонские военнослужащие, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британцы не сообщили персоналу базы о своем приближении в соответствии с правилами», — отмечается в публикации.

Руководитель пресс-службы эстонских Сил обороны Таави Каротамм заявил, что военные выполнили все предусмотренные процедурой правила и подчеркнул, что ни один солдат в инциденте не пострадал.

Ранее стало известно, что Эстония приобретает у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копье»). Они предназначаются для береговых ракетных комплексов эстонского ВМФ, представляют собой версию израильской ракеты Gabriel и будут нацелены на Калининград.