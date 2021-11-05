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19Fortyfive: в США пришли в «стратегический ужас» из-за сближения России и Китая

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Petar Kujundzic/Reuters

Сближение России и Китая против США является настоящим «стратегическим кошмаром» для Вашингтона. Об этом в статье для американского издания 19Fortyfive заявил обозреватель Клинт Мэллори.

«Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого», — написал автор.

По его словам, Вашингтон может попытаться спровоцировать трения между Москвой и Пекином, начав предметный диалог с Россией, чтобы таким образом вырвать ее из орбиты Китая.

При этом эксперт уточнил, что улучшение взаимоотношений с Москвой не должно нанести ущерб странам Восточной Европы и необходимо учитывать интересы Польши, Украины и стран Балтии.

Мэллори предложил США начать переговоры с Россией по вопросу расширения НАТО на восток, вернуть Москву в G7 и инициировать диалог в военной сфере.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США довольна тем, как проходит диалог с Россией по стратегической стабильности.

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