В Кремле прокомментировали создание COVID-госпиталей с военными медиками в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, рассматривают ли в Кремле направление медицинских специалистов Министерства обороны в регионы страны для помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией и создание подобных госпиталей.

«Вчера (2 ноября — прим.) говорили об этом на совещании Минобороны, [президент России Владимир] Путин говорил с [министром обороны России Сергеем] Шойгу. В ряд регионов военные медики уже выдвинулись, Путин поручил продолжать создание таких госпиталей», — сказал Песков.

При этом он не уточнил, о каких именно российских регионах идет речь.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны в ближайшее время отправит в Московскую область более 220 военных медиков для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным ведомства, в составе первой группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМА, Санкт-Петербург).

Кроме того, Минобороны направило в Тульскую область более 100 военных медиков для поддержки гражданских специалистов в борьбе с коронавирусом.