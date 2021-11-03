Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врач Тяжельников рассказал, как не заболеть ОРВИ дома 05:25
Пересильд после полета в космос поехала на Мальдивы 05:16
Бывший депутат Рады предрек Зеленскому повторение судьбы Януковича 04:59
Дзюба совершает результативное действие в третий раз подряд, выходя на замену 04:57
Сутормин согласился с решением судьи дать «Ювентусу» перебить пенальти... 04:50
Правительство талибов* запретило иностранные валюты в Афганистане 04:50
Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию лимоны одного из турецких... 04:44
Садальский заявил, что Пересильд не летала на МКС 04:42
Эксперт Царев предупредил о массовых кражах цифровых личностей в 2022 году 04:31
Экс-тренер «Зенита» после поражения «Ювентусу» назвал российский... 04:25

Ядерный центр Росатома планирует создать снаряд для ловли дронов режущей сетью

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института технической физики создают новый боеприпас, который будет предназначен для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами. Соответствующий документ опубликован на сайте Роспатента.

Из описания изобретения следует, что патент был получил в конце октября текущего года. На данный момент специалисты института готовятся к изготовлению и предварительным испытаниям этого изделия.

Ожидается, что снаряд будет бороться с малоразмерными БПЛА или управляемыми авиабомбами успешнее существующих моделей благодаря повышенной площади эффективного поражения дронов.

Ранее Министерство обороны России показало кадры на которых запечатлены отечественные беспилотные летальные аппараты (БПЛА) и средства борьбы с беспилотниками. Короткий ролик демонстрирует полет произведенных в России беспилотников «Альтиус» Инохадец», «Орлан-10», «Форпост» и «Охотник».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть