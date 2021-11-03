Ядерный центр Росатома планирует создать снаряд для ловли дронов режущей сетью

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института технической физики создают новый боеприпас, который будет предназначен для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами. Соответствующий документ опубликован на сайте Роспатента.

Из описания изобретения следует, что патент был получил в конце октября текущего года. На данный момент специалисты института готовятся к изготовлению и предварительным испытаниям этого изделия.

Ожидается, что снаряд будет бороться с малоразмерными БПЛА или управляемыми авиабомбами успешнее существующих моделей благодаря повышенной площади эффективного поражения дронов.

Ранее Министерство обороны России показало кадры на которых запечатлены отечественные беспилотные летальные аппараты (БПЛА) и средства борьбы с беспилотниками. Короткий ролик демонстрирует полет произведенных в России беспилотников «Альтиус» Инохадец», «Орлан-10», «Форпост» и «Охотник».