Путин заявил об опасности размещения ракет США в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что размещение ракет США в Европе представляет угрозу для безопасности России. Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями Минобороны.

«Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», — сказал он.

Путин назвал Воздушно-космические силы «одной из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих» современной российской армии. По его словам, от их боеготовности и технической оснащенности напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения и поддержание стратегического паритета, который некоторые государства пытаются сломать в том числе с помощью развертывания элементов глобальное противоракетной обороны вблизи российских границ.

На совещании Путин также заявил, что что Россия не может не замечать угроз для собственной безопасности России и будет «соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО последовательно стягивает силы к российским границам.