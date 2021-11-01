NI: Россия может выйти за рамки резких слов в адрес Киева после Байрактара в Донбассе

Журнал National Interest выпустил материал, где утверждает, что Москва может выйти за рамки резких слов после применения в Донбассе ударного турецкого беспилотника Байрактар (Bayraktar TB2).

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — пишут авторы статьи.

Россия сочла нарушением Минских соглашений использование турецких боевых дронов на линии разграничения, считают авторы National Interest. Киев с этим не согласен.

Украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Об этом сообщило их командование 26 октября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что ВСУ используют беспилотники для защиты и «дальше будут действовать именно по этому принципу». В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20 заявил, что приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Киев должен перестать использовать название страны в данном контексте.

Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2) — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА. Bayraktar TB2 с 4 ракетами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет, его время реакции будет гораздо меньше, чем у авиации, что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время. Разработка и производство ведется частной компанией «Baykar Makina».

С 2011 года Турция получила 107 Bayraktar TB2.В 2017 году в Катар поставлены 6 дронов TB2s с 3 станциями управления.В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из 6 дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долл, поставка завершена в ноябре 2019 года. В октябре 2020 было заявлено, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки ещё 48 дронов, контракт заключен в сентябре 2021. Польшей заказано 24 единицы дронов. Первая партия должна быть поставлена в 2022 году.