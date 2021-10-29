Украина попросила НАТО показать себя на Черном море для России

Украина готова к углублению морского сотрудничества со странами НАТО в условиях наступательных действий России в Черном море, и в таких условиях альянсу лучше продемонстрировать силу. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Atlantic Council.

Украинский министр заявил, что с 2014 года Москва продолжает наращивать военное присутствие на территории Крыма и в целом все это время вела агрессивную политику на Черном море.

«В нынешних условиях безопасности демонстрация силы — лучший способ сдержать Москву и избежать новой эскалации», — считает дипломат.

По словам Кулебы, это послужит «сигналом» для России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не следует опасаться вступления Украины в НАТО, так как это оборонный альянс. Комментируя это заявление, российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что страны НАТО сами должны бояться включения в альянс Украины.