Глава ДНР заявил, что военным Украины удалось захватить Старомарьевку

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что войскам Украины удалось захватить село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР. Об он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт, находящийся в «серой зоне», тем не менее находящийся на обеспечении Донецкой Народной Республики. Более того, этот населенный пункт фигурировал как один из вариантов разведения сил и средств», — отметил Пушилин.

Ранее в пресс-центре штаба операций Объединенных сил Украины заявили, что информация о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе является ложной.

В штабе подчеркнули, что распространение данных сведений является попыткой «незаконных вооруженных формирований» обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

Также, на Украине сообщили, что ВСУ впервые применили в Донбассе ударный турецкий беспилотник Bayraktar. В ЛНР эту ситуацию назвали «плевком в минские соглашения».