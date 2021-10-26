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Появились подробности спасения военными России панамских моряков от пиратов

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Министерство обороны РФ

Командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик рассказал, как российские военные спасали панамское судно от пиратов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, отряд боевых кораблей РФ следовал своему курсу, а палубный вертолет Ка-27 уже был в воздухе. В этот момент Международное бюро противопиратской деятельности по системе спутниковой связи сообщило российским военным о захвате судна. Экипажу вертолета приказали направляться в район инцидента, невзирая на сильный тропический ливень.

«Прибыв в район, обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта захваченного судна. Услышав звук вертолета и увидев его, пираты в количестве восьми человек уже на момент подлета вертолета были погружены в лодку и лодка, резко переменно маневрируя на высокой скорости свыше 30 узлов начала маневрировать на удаление от судна, которое продолжало дрейфить без движения», — рассказал Варик.

После этого корабли привели в полную боевую готовность, по тревоге подняты антитеррористические группы морской пехоты на всех кораблях отряда, и отряд Северного флота начал с максимальной скоростью плыть в район инцидента.

Затем штурмовая группа и группа прикрытия из состава морской пехоты направились к панамскому судну на лодке. Также был задействован вертолет для огневого прикрытия с воздуха. Поддержку оказывал и беспилотник, который был запущен с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Как отметил Варик, на удалении 1-2 км смогли связаться с экипажем судна, который укрылся в цитадели. Шесть человек группы морской пехоты заступили на борт судна «Люсия».

«В течение 30 минут группа, прикрывая друг друга, осмотрела надстройку, сверху вниз, это порядка 5 палуб, в достаточно сложных, напряженных, эмоциональных условиях, действия были отработаны, мы готовились к этому и тренировались», — продолжил он.

В Министерстве обороны России заявляли, что около 13.00 25 октября «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция». Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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