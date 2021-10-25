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Российскую колонну военных попытались подорвать в Сирии

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Baderkhan Ahmad/AP

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить рассказал, что самодельное взрывное устройство взорвалось перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии, военные не пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в 08.55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали», — говорится в публикации.

Ранее Кулить заявил, что Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С» уничтожил беспилотник (БПЛА), при помощи которого боевики из Идлибской зоны деэскалации пытались атаковать авиабазу Хмеймим.

По словам контр-адмирала, цель была успешно ликвидирована при помощи ракетного вооружения «Панциря» на удалении от авиабазы. Он отметил, что пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет.

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