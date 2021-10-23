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Киргизия отказалась разместить у себя авиабазу США

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РИА «Новости»

Киргизия не будет размещать на своей территории авиабазу США, сообщил президент республики Садыр Жапаров, его слова приводит РИА «Новости».

«У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что авиабазу «Кант» в Киргизии усиливают комплексами противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, планы по размещению ПВО пока не реализовались, но они находятся «в процессе».

В 2020 году сообщалось, что Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы «Кант», если такое предложение поступит от Москвы или ОДКБ.

Объединенная российская авиационная база «Кант» принадлежит Коллективным силам быстрого развертывания и обеспечивает безопасность воздушного пространства государств ОДКБ. Она расположена в Чуйской области Киргизии.

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